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Никто не понял, как этот Jeep застрял в огромной куче снега на большой высоте

08.02.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Никто не понял, как этот Jeep застрял в огромной куче снега на большой высоте
Иллюстративное фото
В Сети набрали популярность фото и видео с «Джипом», застрявшим в огромной куче снега на достаточно большой высоте. Пользователи и те, кто видел автомобиль вживую, выдвинули различные версии, объясняющие произошедшее. Но в результате выяснилось, что внедорожнику помогли — и это происходит каждый год.

Фото старого Grand Cherokee появилось на различных сайтах и в соцсетях, а ролик о нём в ТикТоке за два дня набрал почти 550 тысяч лайков. В комментариях многие предположили, что Jeep оказался в снежном плену из-за аварии, а кто-то подумал, будто это могло стать результатом неаккуратной работы снегоуборочной машины.

Никто не понял, как этот Jeep застрял в огромной куче снега на большой высоте

Однако портал The Drive выяснил, что внедорожник поместили в «гору» работники аукционного дома Marion Auction, который занимается реализацией тракторов и прочей специальной техники. С её помощью Jeep и «застрял».

В организации пояснили, что делают так каждый год, когда в их городе выпадает много снега. Обычно инсталляция дополняется баннером с текстом в духе социальной рекламы — вроде предупреждения о том, что не стоит использовать смартфон во время движения. Но на сей раз обошлось без этого.
 
 
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