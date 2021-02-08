Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Никто не понял, как этот Jeep застрял в огромной куче снега на большой высоте Этому есть объяснение.

Фото старого Grand Cherokee появилось на различных сайтах и в соцсетях, а ролик о нём в ТикТоке за два дня набрал почти 550 тысяч лайков. В комментариях многие предположили, что Jeep оказался в снежном плену из-за аварии, а кто-то подумал, будто это могло стать результатом неаккуратной работы снегоуборочной машины.Однако портал The Drive выяснил, что внедорожник поместили в «гору» работники аукционного дома Marion Auction, который занимается реализацией тракторов и прочей специальной техники. С её помощью Jeep и «застрял».В организации пояснили, что делают так каждый год, когда в их городе выпадает много снега. Обычно инсталляция дополняется баннером с текстом в духе социальной рекламы — вроде предупреждения о том, что не стоит использовать смартфон во время движения. Но на сей раз обошлось без этого.