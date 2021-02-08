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В России 26% взрослого населения посмотрели фильм “Дворец для Путина”

08.02.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В России 26% взрослого населения посмотрели фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки», подготовленный Фондом Навального.

Как сообщил Левада-центр, еще 10% россиян сообщили, что не видели фильм, но знакомы с его содержанием, 32% что-то слышали о нем без подробностей. Ничего не знают о фильме 31% респондентов.

Согласно данным опроса, каждый шестой посмотревших фильм или слышавших о нем (17%) уверен, что все сказанное в нем — правда. 38% полагают, что изложенная в фильме информация похожа на правду, но ее достоверность оценить сложно. Треть (33%) уверены, что в фильме показана неправда. Доля тех, кто полагает, что авторы фильма лгут, выше у более возрастных россиян. В группе 18-24 года таких 11% , и до 49% - в возрасте от 55 лет.

29% опрошенных считают, что Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. Еще 24% уверены, что даже если такие обвинения правдивы, при нем страна стала жить лучше. 17% считают, что Путин точно виновен в злоупотреблениях, 25% — что он виновен в той же мере, как и другие высокопоставленные чиновники.

Как объясняет директор Левада-центра Лев Гудков, для большинства зрителей информация о коррумпированности верхушки российской власти не стала новостью, они лишь узнали о новых деталях, поэтому отношение к президенту ухудшилось среди небольшого числа людей.

Опрос проводился с 29 января по 2 февраля 2021 года. В нем приняли участие 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

 
Теги: Новости
 
 
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В России 26% взрослого населения посмотрели фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки», подготовленный Фондом Навального.
 
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