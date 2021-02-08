Границы закрылись, а пластик остался: как чистят пляжи на Бали - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Агентство по охране окружающей среды и волонтеры убрали тонны пластиковых отходов с пляжа на Бали. Для этого потребовалось даже два экскаватора!

В сезон дождей мусор выбрасывает на берег - он приплывает с соседнего острова Ява.

Речь идет о десятках тонн пластика, который волонтеры убирают с пляжей каждый день.

"Ситуация на Бали очень тревожная", - рассказал местный житель Хендро Вахьюди.

Он выразил надежду, что люди перестанут выбрасывать мусор на пляже - и будут делать это в специально отведенных местах.

В апреле 2020 года правительство Индонезии запустило национальную стратегию по борьбе с пластиковыми отходами. Пластик влияет не только на морскую среду, но и экономику страны, пишет The Guardian .

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