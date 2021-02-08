Tesla купила биткоины на 1,5 миллиарда долларов. Стоимость криптовалюты пошла вверх

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что Tesla приобрела биткоин на сумму полтора миллиарда долларов, а также не исключила дополнительную покупку криптовалюты в дальнейшем. Эта новость привела к быстрому росту стоимости биткоина, сообщает ресурс TechCrunch.

О покупке Tesla криптовалюты выяснилось из отчета Комиссии по ценным бумагам и биржам. После публикации этой информации биткоин начал дорожать: на момент написания этой заметки биткоин оценивается в $43 620 — по данным Coindesk, прирост за сутки составил более 13%, в один момент криптовалюта почти пробила 44 тысячи долларов.

Ранее действия Илона Маска привели к быстрому росту стоимости криптовалюты-мема Dogecoin: после упоминания этой криптовалюты в Twitter бизнесмена ее цена выросла более чем на 50%.