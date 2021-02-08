Водитель Chevrolet стал учить целый автобус. Какими могут быть последствия? (видео)

Источник материала: Onliner

Нередко мы становимся свидетелями того, как один водитель начинает учить другого. В этом нет ничего хорошего: как ни крути, это агрессия на дороге, опасное поведение. Как тогда охарактеризовать попытку водителя поучить целый автобус с пассажирами? Наш читатель, водитель этого автобуса, рассказал, что за рулем видал всякое, но с подобным «наездом» на ровном месте столкнулся впервые.

Хорошо, что сейчас общественный транспорт оснащают камерами, — можно оценить действия участников дорожного движения. Шестого февраля, суббота, 15:06. По улице Куйбышева движутся автобусы, проезжают перекресток с улицей Сурганова, выезжают на улицу Леонида Беды. Обратите внимание на автомобиль Chevrolet, который еще на Куйбышева пристроился у правого борта одного из автобусов и так и следовал там вплоть до остановочного пункта «Универсам „Рига“», не позволив тем самым водителю автобуса подъехать к остановке и нормально осуществить посадку и высадку пассажиров.

— Все наше «знакомство» с этим автомобилистом есть на видео, — рассказал корреспонденту Onliner водитель автобуса. — Я не представляю, с чего вообще он так себя повел, никаких предпосылок для какого-то конфликта не было.

Водитель легкового авто даже постоял на остановке вместе с автобусами, подождав, пока выйдут и зайдут пассажиры. Затем он перешел к более активным действиям: выехал на полосу встречного движения, обогнал автобус и затормозил перед ним, включив «аварийку».

— Я вышел узнать, в чем дело. Мне все эти выяснения отношений очень не нравятся, они просто ни к месту на дороге, у меня же люди в салоне, — объяснил собеседник. — За рулем автомобиля был мужчина лет 30, пассажиров с ним не было. Он стал возмущаться, дескать, я из второго ряда перестроился в первый. Я этой претензии не понял: он же видит, что автобус, впереди остановка, люди будут выходить-заходить. Я попытался это объяснить, но не нашел в этом человеке понимания. И его претензий тоже не понял. В конце концов он вовсе перешел на грубость, предложив разобраться по-мужски.

До этого, к счастью, не дошло. Возможно, у некоторых водителей есть время выяснять отношения посреди проезжей части, но пассажиры явно бы хотели, чтобы автобусы беспрепятственно выполняли перевозки строго в соответствии с расписанием, соответственно, и отвлекаться на посторонние дела водителям не за чем.

— Честно скажу, что автомобилисты частенько то подрежут автобус, то попытаются проучить. Я этого не понимаю. Ладно когда один водитель учит другого. Но у меня же пассажиры за спиной, выходит, такой вот автомобилист учит не меня, а их. Заторможу я резко — в салоне упадут люди, есть же такие примеры. Кто будет виноват, если кто-то получит травму? Конечно же, водитель автобуса. А такой вот «учитель» просто уедет, — говорит наш читатель.

Он отметил, что конкретно в этом случае в салоне было полно пожилых людей, которые ехали с Комаровки в выходной день. Можно представить, чем было чревато резкое торможение автобуса.

— Я считаю, что учить общественный транспорт — это последнее дело. Всякое случается, обычно дорожные ситуации и не запоминаешь. Но этот случай, на мой взгляд, из ряда вон. Я рассказал о нем, чтобы водители думали, что они делают, чтобы включали мозги перед тем, как тормозить перед автобусом, заполненным пассажирами, — добавил собеседник.

Дело вот в чем: один лишь выезд на полосу встречного движения (когда это запрещено) — это серьезное нарушение ПДД, за которое предусмотрена ответственность в виде наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения (ч. 8 ст. 18.14 КоАП). То есть водитель легкового авто рискует.

Мы, разумеется, готовы выслушать и другую версию произошедшего. Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .