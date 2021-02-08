Источник материала: UDF



Дана Борисова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com

«Я люблю свое прошлое. Без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас. И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам», – приводит слова Даны Борисовой Paparazzi.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ни о чем не жалею»: голая Дана Борисова повторила сценарий футболиста Дзюбы Дана Борисова уже посмотрела видео со своим участием и прокомментировала его.

Скандальное видео, на которомсмотрит в камеру и ласкает свою обнаженную грудь, несколько дней назад опубликовали сразу несколько телеграм-каналов в открытом доступе. В СМИ начался очередной скандал с историей о том, что ведущая повторила сценарий футболистаДана Борисова уже посмотрела видео со своим участием и прокомментировала слив в интернет ее откровенных кадров. По словам ведущей, это видео уже «бородатое», то есть старое. А значит, стесняться нечего.Ведущая подтвердила, что на видео запечатлена действительно она. Ролик был снят якобы семь или восемь лет назад, когда Дана Борисова все еще активно употребляла запрещенные вещества. При этом ведущая ни о чем не жалеет.К слову, ведущая уже подозревает, кто именно мог так поступить с ней. По ее мнению, это была Анна Калашникова, которая недавно выложила в Инстаграм интимное фото Даны Борисовой.Впрочем, Дана Борисова всегда без стыда раздевалась перед камерами. Во время съемок шоу «Последний герой» в 2004 году она легко раздевалась и плавала голышом на глазах у всей съемочной группы. Также она была не прочь сняться для фотосессий журналов полностью обнаженной.