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«Прошу удержать»: предприятие в Лепеле хочет взыскать с работников повышение зарплат за 2 года?

08.02.2021 17:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Прошу удержать»: предприятие в Лепеле хочет взыскать с работников повышение зарплат за 2 года?
КУПП «Боровка» / borovkajkx.by
На коммунальном предприятии «Боровка» в Лепеле работникам предлагают заполнить бланки заявлений, где говорится, что сам работник просит удержать из январской зарплаты «излишне начисленные суммы индексации» за 2018–2020 годы. Фото документа прислал читатель Еврорадио.

Источник отмечает, что на предприятии просят заполнить только личные данные, а графу «сумма» оставить пустой. Сам же документ оформлен как заявление со стороны работника. Но кто в своём уме будет просить вычесть с него часть зарплаты, полученной три года назад?

«Прошу удержать»: предприятие в Лепеле хочет взыскать с работников повышение зарплат за 2 года?

Заявление с просьбой удержать «лишние» доходы / Еврорадио

Индексация зарплат — их изменение (обычно повышение) для того, чтобы они не отставали от роста цен на товары и услуги. Что же получается — цены в Беларуси из года в год росли, а деньги, которыми это компенсировалось, теперь нужно возвращать?

Директор КУПП «Боровка» Андрей Болотник категорически это отрицает.

— Работаем в штатном режиме, — отрезает он, когда мы просим прокомментировать документ.

Еврорадио разобралось, что делать, если работнику всё же предложат заполнить такое заявление, и в каких случаях это законно.

«Это какая-то уловка»


Юрист Белорусского Конгресса демократических профсоюзов Елена Еськова отмечает, что, согласно части третьей статьи 107 Трудового кодекса, излишне выплаченная заработная плата не может быть взыскана с работника в том числе при неправильном применении закона. Исключение — счётная ошибка.

— Конкретного определения счётной ошибки законодательством не дано. Однако исходя из сути понятия счётной ошибки можно предположить, что такая ошибка — это техническая ошибка, то есть описка, опечатка, пропуск или повторный ввод данных, арифметическая ошибка при подведении итогов, неточное округление (пункт 3 Инструкции о порядке внесения исправлений в бухгалтерский учёт в случае обнаружения ошибок, утверждённой постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2005 года №83).

Юрист отмечает, что неправильно начисленная индексация — это неправильное применение закона. Поэтому подобное взыскание и понуждение к нему работника является незаконным.

— Вообще впервые про такое слышу. Это какая-то уловка. По гражданскому кодексу, если возникает спорный вопрос во взаимоотношениях между юридическими и физическими лицами, кроме выплаты налогов, где нет сроков давности, срок давности — год. А здесь в 2018 году начислили, а в 2021 году будут взыскивать? Это бред, — подчёркивает Елена Еськова.

Что делать?


Эксперт говорит, что подписывать подобные заявления не нужно. Также можно обратиться за помощью в местный профсоюз или пожаловаться в Комитет государственного контроля.

Глава Белорусского Конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук обращает внимание на то, что заявление изложено в виде просьбы.

— То есть оно носит добровольный характер. Это указывает на то, что правовых оснований под этой просьбой или требованием у администрации [предприятия. — Еврорадио] нет. Рабочие имеют все основания отказать. Никакой вины работников в том, что начислена излишняя индексация, нет, — заключает Александр Ярошук.
 
 
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Что делать, если работнику всё же предложат заполнить такое заявление?
 
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