Источник материала: UDF



КУПП «Боровка» / borovkajkx.by

Заявление с просьбой удержать «лишние» доходы / Еврорадио

«Это какая-то уловка»

Что делать?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Прошу удержать»: предприятие в Лепеле хочет взыскать с работников повышение зарплат за 2 года? Что делать, если работнику всё же предложат заполнить такое заявление?

Источник отмечает, что на предприятии просят заполнить только личные данные, а графу «сумма» оставить пустой. Сам же документ оформлен как заявление со стороны работника. Но кто в своём уме будет просить вычесть с него часть зарплаты, полученной три года назад?Индексация зарплат — их изменение (обычно повышение) для того, чтобы они не отставали от роста цен на товары и услуги. Что же получается — цены в Беларуси из года в год росли, а деньги, которыми это компенсировалось, теперь нужно возвращать?Директор КУПП «Боровка»категорически это отрицает.— Работаем в штатном режиме, — отрезает он, когда мы просим прокомментировать документ.Еврорадио разобралось, что делать, если работнику всё же предложат заполнить такое заявление, и в каких случаях это законно.Юрист Белорусского Конгресса демократических профсоюзовотмечает, что, согласно части третьей статьи 107 Трудового кодекса, излишне выплаченная заработная плата не может быть взыскана с работника в том числе при неправильном применении закона. Исключение — счётная ошибка.— Конкретного определения счётной ошибки законодательством не дано. Однако исходя из сути понятия счётной ошибки можно предположить, что такая ошибка — это техническая ошибка, то есть описка, опечатка, пропуск или повторный ввод данных, арифметическая ошибка при подведении итогов, неточное округление (пункт 3 Инструкции о порядке внесения исправлений в бухгалтерский учёт в случае обнаружения ошибок, утверждённой постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2005 года №83).Юрист отмечает, что неправильно начисленная индексация — это неправильное применение закона. Поэтому подобное взыскание и понуждение к нему работника является незаконным.— Вообще впервые про такое слышу. Это какая-то уловка. По гражданскому кодексу, если возникает спорный вопрос во взаимоотношениях между юридическими и физическими лицами, кроме выплаты налогов, где нет сроков давности, срок давности — год. А здесь в 2018 году начислили, а в 2021 году будут взыскивать? Это бред, — подчёркивает Елена Еськова.Эксперт говорит, что подписывать подобные заявления не нужно. Также можно обратиться за помощью в местный профсоюз или пожаловаться в Комитет государственного контроля.Глава Белорусского Конгресса демократических профсоюзовобращает внимание на то, что заявление изложено в виде просьбы.— То есть оно носит добровольный характер. Это указывает на то, что правовых оснований под этой просьбой или требованием у администрации [предприятия. — Еврорадио] нет. Рабочие имеют все основания отказать. Никакой вины работников в том, что начислена излишняя индексация, нет, — заключает Александр Ярошук.