Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

tut.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итоги продаж новых авто за январь стали холодным душем для белорусских дилеров Только в январе продажи новых авто упали на 30%.

БАА подвела итоги продаж новых автомобилей за январь. Результат неутешительный: продано 2760 автомобилей (включая легкие коммерческие). В январе прошлого года было продано 3908 авто. Нынешний январь практически повторил результат 2018 года, когда было продано 2593 новых авто.Девять марок преодолели отметку в 100 проданных авто. При этом два импортера LADA успели реализовать за январь 621 авто. Это безоговорочное первое место, причем с двукратным отрывом от ближайшего преследователя. А это — марка Geely с результатом 315 проданных авто. Чуть меньше у Skoda — 279 авто. Четвертое и пятое места — у Volkswagen и Renault — 273 и 250 автомобилей соответственно.Изменения произошли и в топ-20 самых продаваемых моделей. Lada Vesta с начала года вышла в лидеры продаж — 298 авто. Причем если проследить результаты продаж в течение прошлого года, то в январе 2021 года Lada Vesta практически не потеряла. Второе место неожиданно заняла Skoda Rapid — 207 автомобилей. Совсем немного отстал Volkswagen Polo — 196 штук. Четвертое место досталось Kia Rio — 191 авто. На пятое место вышла Lada Granta — 122 проданных автомобиля. И только на шестом месте оказался Geely Atlas — 112 авто. За ним следует Geely Coolray — 95 машин.Интересно, что еще две модели Geely вошли в топ-20 — это кроссовер Emgrand X7 (продано 59 машин) и седан Emgrand 7 (33 авто). Но эти два игрока покидают рынок. Данных по продажам Tugella и недавней премьеры GS в статистике БАА нет.Несмотря на постепенное ужесточение кредитных программ, предложение для покупки Geely все еще выглядит наиболее привлекательным.Отметим, что в топ-20 стабильно входят далеко не бюджетные Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq.