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Итоги продаж новых авто за январь стали холодным душем для белорусских дилеров

08.02.2021 17:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Итоги продаж новых авто за январь стали холодным душем для белорусских дилеров
Фото: TUT.BY
Кажется, январь начался для автодилеров не слишком удачно. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, рынок упал, причем на внушительные 30 процентов по отношению к январю прошлого года и на еще более впечатляющие 37,6 процента по отношению к декабрю 2020 года. Меняются и лидеры продаж, пишет tut.by.

БАА подвела итоги продаж новых автомобилей за январь. Результат неутешительный: продано 2760 автомобилей (включая легкие коммерческие). В январе прошлого года было продано 3908 авто. Нынешний январь практически повторил результат 2018 года, когда было продано 2593 новых авто.

Девять марок преодолели отметку в 100 проданных авто. При этом два импортера LADA успели реализовать за январь 621 авто. Это безоговорочное первое место, причем с двукратным отрывом от ближайшего преследователя. А это — марка Geely с результатом 315 проданных авто. Чуть меньше у Skoda — 279 авто. Четвертое и пятое места — у Volkswagen и Renault — 273 и 250 автомобилей соответственно.

Изменения произошли и в топ-20 самых продаваемых моделей. Lada Vesta с начала года вышла в лидеры продаж — 298 авто. Причем если проследить результаты продаж в течение прошлого года, то в январе 2021 года Lada Vesta практически не потеряла. Второе место неожиданно заняла Skoda Rapid — 207 автомобилей. Совсем немного отстал Volkswagen Polo — 196 штук. Четвертое место досталось Kia Rio — 191 авто. На пятое место вышла Lada Granta — 122 проданных автомобиля. И только на шестом месте оказался Geely Atlas — 112 авто. За ним следует Geely Coolray — 95 машин.

Интересно, что еще две модели Geely вошли в топ-20 — это кроссовер Emgrand X7 (продано 59 машин) и седан Emgrand 7 (33 авто). Но эти два игрока покидают рынок. Данных по продажам Tugella и недавней премьеры GS в статистике БАА нет.

Несмотря на постепенное ужесточение кредитных программ, предложение для покупки Geely все еще выглядит наиболее привлекательным.

Отметим, что в топ-20 стабильно входят далеко не бюджетные Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq.
 
 
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