Источник материала: UDF



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hrodna.life

Про задержание журналистов

«Такую накидку [синюю жилетку «Пресса» — ред.] мог набросить любой человек».

Про задержанных граждан

«В портфелях находили много чего интересного».

Про «чаепития» во дворах

«Есть риск. Ничего хорошего нет, если люди собираются. Ты сам знаешь, под каким соусом делается все это».

Что такое демократия для Евгения Дудко

«Поехали дальше».

В Лиде во время учебы в гимназии Дудко поддерживал БНФ и «Молодой фронт»

«Сказал, что отвечать не буду».

Перемены должны начинаться с чего?

«Перемены должны начинаться в первую очередь с самого себя. Необходимо задуматься, что ты делаешь и и для чего. Перемены в любом случае, в хорошем плане, нужны. За разумные перемены и нововведения. Это принесет пользу нам всем».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во время прямого эфира на радио глава пресс-службы гродненской милиции наговорил такого, что аудио запретили публиковать Однако запись все равно попала в Сеть.

Одновременно эфир сслушали около 1500 пользователей.Во время эфира глава пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко не стал отвечать на неудобные вопросы, связанные с политикой.Один из читателей Hrodna.life сохранил эфир: он записывал его на диктафон и после передал в редакцию. Запись длится 54 минуты.Что говорил Дудко?