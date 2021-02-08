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Могилевчанина оштрафовали на тысячу рублей за распространение самиздатовской газеты

08.02.2021 17:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Ленинского района Могилева 8 февраля оштрафовал жителя областного центра Олега Похылого на 1015 рублей за распространение незарегистрированной продукции СМИ.

Могилевчанина оштрафовали на тысячу рублей за распространение самиздатовской газеты
Источник: 6tv.by

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), судья Елена Литвина посчитала, что Похылый совершил правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 22.9 КоАП.

«Сотрудники милиции задержали его 5 января, когда он вез на своем автомобиле 2000 экземпляров самиздатовской газеты "Могилевские вести". Тогда у Похылого забрали не только газету, но и автомобиль. По его словам, милиционеры не оставили никаких документов об изъятии газеты и машины. Автомобиль Похылому не вернули до сих пор», — отмечается в сообщении БАЖ.

Во время рассмотрения дела в суде Олег Похылый признал вину, но от дачи объяснений отказался. После оглашения решения заявил, что будет обжаловать его в высшей судебной инстанции.

Газета «Могилевские вести» не зарегистрирована в Беларуси как средство массовой информации. Тираж одного выпуска незарегистрированных изданий, согласно законодательству, не должен превышать 299 экземпляров.

В БАЖ напомнили, что в Могилеве задержали восемь человек, которые, по мнению милиции, имеют отношение к изданию и распространению незарегистрированной газеты. Некоторые из них получили штрафы, кто-то находится под стражей. Несколько человек ждут решения суда. Изъятое имущество им не собираются возвращать до выплаты штрафов.

За помощью к могилевским правозащитникам задержанные и оштрафованные издатели и распространители незарегистрированной газеты пока не обращались, отметили в БАЖ. По словам правозащитника Бориса Бухеля, в случае обращения за помощью им будет оказана необходимая юридическая поддержка.

 
Теги: Могилев
 
 
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Суд Ленинского района Могилева 8 февраля оштрафовал жителя областного центра Олега Похылого на 1015 рублей за распространение незарегистрированной продукции СМИ.
 
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