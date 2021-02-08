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«Белавиа» приостановила рейсы в Тель-Авив до 20 февраля

08.02.2021 17:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Авиакомпания «Белавиа» приостановила рейсы в Тель-Авив до 20 февраля, сообщается на сайте перевозчика.

«Белавиа» приостановила рейсы в Тель-Авив до 20 февраля

Полеты в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта. Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы, до 30 октября — в Женеву.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта (по некоторым маршрутам период для внесения изменений продлен до 30 июня).

Как сообщалось ранее, полеты в Санкт-Петербург «Белавиа» возобновляет с 12 февраля, в Ростов-на-Дону — с 13 февраля.

 
 
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Авиакомпания «Белавиа» приостановила рейсы в Тель-Авив до 20 февраля, сообщается на сайте перевозчика.
 
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