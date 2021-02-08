Авиакомпания «Белавиа» приостановила рейсы в Тель-Авив до 20 февраля, сообщается на сайте перевозчика.





Полеты в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта. Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы, до 30 октября — в Женеву.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта (по некоторым маршрутам период для внесения изменений продлен до 30 июня).

Как сообщалось ранее, полеты в Санкт-Петербург «Белавиа» возобновляет с 12 февраля, в Ростов-на-Дону — с 13 февраля.