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Активистка протестного движения на «Нафтане»: Игнорирование требований работников приведет к стачке

08.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Активистка протестного движения на «Нафтане»: Игнорирование требований работников приведет к стачке

  • 8.02.2021, 17:21
Активистка протестного движения на «Нафтане»: Игнорирование требований работников приведет к стачке
Фото: naviny.by

«Нафтан» – в первую очередь это живые люди, а не финансовые потоки.

Открытое видеообращение председателя Первичной организации Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Нафтан» Ольги Бритиковой к директору завода ОАО «Нафтан» опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

- «Нафтан» – это не только производственные мощности, финансовые и материальные потоки. «Нафтан» – в первую очередь это живые люди, рабочие и служащие, профессионалы и специалисты. «Нафтан» – это жители Новополоцка, Полоцка и окрестностей.

«Нафтан» – это трудовые династии. «Нафтан» – это люди, которые вросли в него корнями, это люди, которые любят и знают его. Люди, у которых есть право и потребность людьми быть и людьми зваться.

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