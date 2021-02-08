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Видеофакт: В Минске во дворе на Рокоссовского сгорел автомобиль

08.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: В Минске во дворе на Рокоссовского сгорел автомобиль

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  • 8.02.2021, 17:05
  • 1,853
Видеофакт: В Минске во дворе на Рокоссовского сгорел автомобиль

Причины пожара выясняются.

Днем 8 февраля в Минске дотла сгорел автомобиль. Об этом tut.by сообщили читатели.

По словам очевидцев, Citroen загорелся в одном из дворов по проспекту Рокоссовского. Когда к месту происшествия приехали спасатели, автомобиль горел открытым пламенем, были слышны несколько хлопков. Работники МЧС ликвидировали возгорание.

Причины пожара выясняются.

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Теги: Минск
 
 
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