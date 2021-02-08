|
Видеофакт: В Минске во дворе на Рокоссовского сгорел автомобиль
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: В Минске во дворе на Рокоссовского сгорел автомобиль
Причины пожара выясняются.
Днем 8 февраля в Минске дотла сгорел автомобиль. Об этом
По словам очевидцев, Citroen загорелся в одном из дворов по проспекту Рокоссовского. Когда к месту происшествия приехали спасатели, автомобиль горел открытым пламенем, были слышны несколько хлопков. Работники МЧС ликвидировали возгорание.
Причины пожара выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины пожара выясняются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)