Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: В Минске во дворе на Рокоссовского сгорел автомобиль 1 8.02.2021, 17:05

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Причины пожара выясняются.

Днем 8 февраля в Минске дотла сгорел автомобиль. Об этом tut.by сообщили читатели.

По словам очевидцев, Citroen загорелся в одном из дворов по проспекту Рокоссовского. Когда к месту происшествия приехали спасатели, автомобиль горел открытым пламенем, были слышны несколько хлопков. Работники МЧС ликвидировали возгорание.

Причины пожара выясняются.

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