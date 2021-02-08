«Ты мне (не) нравишься»: модные превращения в эфире VOKA

В феврале на видеосервисе VOKA стартует новое шоу – «Ты мне (не) нравишься». О красоте, внешности и отношениях, об ошибках в том и другом и способах их исправить с героями будет общаться профессиональный визажист-стилист и бьюти-блогер с полумиллионной армией подписчиков в Instagram Ольга Томина.

В четырех выпусках шоу зрителей ждут четыре встречи с разными героями и разными жизненными ситуациями. Объединяет их всех одно: их близким не нравится, как эти люди выглядят. Каждый «критик» готов предложить свое решение проблемы и создать герою желаемый образ.

То же самое сделает команда стилистов, парикмахеров и визажистов – только уже со своей, профессиональной точки зрения. А ведущая научит полезным лайфхакам по уходу за собой, поможет героям принять и полюбить свой новый образ и себя самих.

Уже 8 февраля на платформе VOKA стали доступны сразу два новых выпуска (актуально для всех видов подписки, кроме «Детям» и «Спорт»). Еще две премьеры состоятся 15 и 22 февраля.