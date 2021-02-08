Погода в СНГ: морозно и снежно в Беларуси, по-весеннему тепло в Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Морозная погода установилась в ряде стран Содружества. Правда, есть и исключения. В некоторых регионах воздух сегодня прогреется до плюс 22. Подробности – у корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

До 25 градусов мороза сегодня ожидается днем в Беларуси. На юго-западе страны синоптики обещают сильный снег, метель, порывистый ветер. Из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности. В Минске создали 93 восстановительные бригады для устранения аварий в жилищном фонде. Некоторые из них работают круглосуточно. На время сильных морозов прекращены все профилактические работы внутри многоквартирных домов.

Казахстан

Север и юго-запад Казахстана во власти непогоды. Штормовое предупреждение синоптики объявили в пяти регионах страны. В Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областях – туман, метель и гололед. В Кызылординской и Туркестанской – сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Алматы сегодня тепло. Февраль преподнес сюрприз: в городе плюс восемь и пасмурно. Для жителей некоторых микрорайонов наступила пора грязи. Некоторые улицы стали полностью непроходимыми. Решить проблему бездорожья люди просят городские власти.

Кыргызстан

В Бишкеке сегодня облачно, температура воздуха днем плюс 10, синоптики обещают кратковременный дождь. Установившееся тепло радует жителей частных домов – они стали реже топить печь, что, в свою очередь, отразилось и на качестве воздуха. За несколько дней смога в столице стало значительно меньше. Уровень загрязнения в Бишкеке сейчас оценивается как умеренный.

Таджикистан

В Душанбе сегодня облачно, днем ожидается дождь. Воздух прогреется до плюс 16. Из-за теплой погоды в Таджикистане распустились подснежники , крокусы, юнона. Их в народе называют весточками приближающейся весны. Экологи просят относиться к цветам бережно и не срывать их. Полюбоваться ими можно сейчас в горах.

Армения

На юге Армении по-летнему тепло. В Сюнике воздух прогреется до плюс 22 градусов. В столице прохладнее, 10 градусов выше нуля. Но зима еще не кончилась. По прогнозам синоптиков, к середине февраля вновь начнутся холода. Поэтому агрономам не стоит опасаться раннего цветения, говорят ученые. Чтобы природа проснулась, потепление должно длиться не меньше двух недель, а температура воздуха держаться на отметке не ниже плюс 15.