ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мастер спорта ко кикбоксингу Шабалюк задержан в Москве. Ему грозит экстрадиция в Беларусь

08.02.2021 17:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как стало известно Tribuna.com, мастер спорта ко кикбоксингу Евгений Шабалюк 4 февраля задержан в Москве и может быть экстрадирован в Беларусь.


Иллюстративное фото

Шабалюк принял участие в мирных акциях протеста 9 августа. 11 августа задержан людьми в балаклавах и доставлен в Ленинское РУВД Бреста, где был избит, а затем выпущен без составления протокола.

После этого он принял решение покинуть Беларусь. В течение последнего месяца были проведены обыски в квартирах родных и близких Шабалюка. Родной брат был осужден на три года лишения свободы за угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции.

Шабалюк является кандидатом в мастера спорта по боксу, мастером спорта по кикбокиснгу, призером Кубка Беларуси по боксу и кикбоксингу, победителем открытого Кубка Литвы и Латвии по кикбоксингу.

Напомним, в конце января в Москве задержан еще один белорусский боец Алексей Кудин, который в Беларуси проходит по уголовному делу. Ему также грозит экстрадиция. Домодедовский суд на два месяца арестовал спортсмена.  

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно Tribuna.com, мастер спорта ко кикбоксингу Евгений Шабалюк 4 февраля задержан в Москве и может быть экстрадирован в Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Канадские кинокритики определили лучший фильм года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by