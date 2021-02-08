Мастер спорта ко кикбоксингу Шабалюк задержан в Москве. Ему грозит экстрадиция в Беларусь

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Шабалюк принял участие в мирных акциях протеста 9 августа. 11 августа задержан людьми в балаклавах и доставлен в Ленинское РУВД Бреста , где был избит, а затем выпущен без составления протокола.





После этого он принял решение покинуть Беларусь. В течение последнего месяца были проведены обыски в квартирах родных и близких Шабалюка. Родной брат был осужден на три года лишения свободы за угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции.





Шабалюк является кандидатом в мастера спорта по боксу, мастером спорта по кикбокиснгу, призером Кубка Беларуси по боксу и кикбоксингу, победителем открытого Кубка Литвы и Латвии по кикбоксингу.





Напомним, в конце января в Москве задержан еще один белорусский боец Алексей Кудин, который в Беларуси проходит по уголовному делу. Ему также грозит экстрадиция. Домодедовский суд на два месяца арестовал спортсмена.





Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.