Правозащитники признали политзаключенным блогера Павла Спирина

Приговор Спирину огласили 5 февраля. Его признали виновным в разжигании социальной вражды. Поводом для уголовного дела стали фильм "Грань" (о распространении наркотиков в Беларуси) и видеоролик "Ужасная тайна генпрокурора Беларуси. Карт-бланш на садизм" (о насилии силовиков против мирных демонстрантов 9 августа 2020 года). Лента "Грань" была признана ранее в суде экстремистской. Спирин пытался оспорить приговор, но безрезультатно.





Однако уголовное дело на Спирина завели только после того, как он попытался зарегистрировать свою инициативную группу на президентских выборах 2020 года.





"Мы считаем, что приговор Павлу Спирину является недопустимым ограничением свободы выражения мнения, который создает новые опасные формы преследования граждан за публичную критику деятельности государственных органов и представителей власти. В связи с этим мы отмечаем, что представители государственных органов и органов милиции в частности не являются отдельной социальной группой, а уголовная ответственность за разжигание вражды в первую очередь должна предотвращать разжигание вражды в отношении уязвимых групп общества, а никак не представителей власти, государственных органов и милиции в частности", — говорится в заявлении правозащитников.





Они требуют отменить приговор, вынесенный политзаключенному, и освободить Спирина. Также правозащитники требуют освободить других политзаключенных и людей, задержанных за участие в мирных собраниях в послевыборный период, и прекратить политические репрессии.





Под заявлением подписались правозащитная организация Human Constanta, правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский документационный центр, РОО "Правовая инициатива", "Инициатива FORB", Белорусская ассоциация журналистов, центр правовой трансформации Lawtrend.