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На М6 водитель маршрутки уснул за рулем и влетел в МАЗ, тяжело пострадали четверо. Приговор суда

08.02.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя маршрутки, по вине которого четыре человека получили тяжелые травмы, к трем годам ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.


Следствие установило, что утром 2 июля 37-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал по трассе М6 Минск — Гродно в направлении областного центра со скоростью около 100 км/ч. Вблизи деревни Перелесанка Воложинского района, находясь в утомленном состоянии, вызванным длительностью поездки и отсутствием должного отдыха, он уснул за рулем, выехал в крайнюю правую полосу и врезался в попутный МАЗ.

В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса получили тяжкие телесные повреждения.


Суд Воложинского района признал водителя Mercedes виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. В пользу одного из потерпевших суд постановил взыскать с гражданского ответчика материальное возмещение морального вреда в размере 15 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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