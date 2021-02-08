Канадские кинокритики определили лучший фильм года

Источник материала: Tut.by

Ассоциация кинокритиков Торонто назвала лучшим фильмом года «Землю кочевников» о 60-летней женщине, которая осталась без работы и дома и кочует в своем фургоне. Лента также получила приз за лучшую режиссуру, а актриса Фрэнсис МакДорманд была названа лучшей. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Toronto Film Critics.

Сюжет фильма такой: главная героиня Ферн пострадала от экономического кризиса и вынуждена как кочевник ездить по Америке. В фильме снялись и настоящие кочевники. В основе сценария — книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», которая рассказывает о немолодых американцах — жертвах капитализма, вынужденных сменить стабильное место жительства на разъезды по разным концам страны.

Главную роль в фильме сыграла играет актриса Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Напомним, ранее американские кинокритики признали «Землю кочевников» лучшим фильмом 2020 года. Еще она победила на 77-м Венецианском кинофестивале.

В минский прокат картина должна выйти 25 марта.