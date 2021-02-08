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Канадские кинокритики определили лучший фильм года
Источник материала: Tut.by
Ассоциация кинокритиков Торонто назвала лучшим фильмом года
Сюжет фильма такой: главная героиня Ферн пострадала от экономического кризиса и вынуждена как кочевник ездить по Америке. В фильме снялись и настоящие кочевники. В основе сценария — книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», которая рассказывает о немолодых американцах — жертвах капитализма, вынужденных сменить стабильное место жительства на разъезды по разным концам страны.
Главную роль в фильме сыграла играет актриса Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).
Напомним, ранее американские кинокритики
В минский прокат
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Ассоциация кинокритиков Торонто назвала лучшим фильмом года «Землю кочевников» о 60-летней женщине, которая осталась без работы и дома и кочует в своем фургоне.
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