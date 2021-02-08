Вот как выглядят современные дачи под Минском по цене дешевой «однушки» в столице

Источник материала: Tut.by

Скоро начнется дачный сезон, и владельцы добротных домиков смогут жить там аж до поздней осени — идеальный вариант во время пандемии. Кстати, современные дачи в пределах 45 км от столицы можно купить, уложившись в 40 тысяч долларов. Показываем, как выглядят такие дома.

Дача в 19,4 км от МКАД за 30 900 долларов

Домик — в популярном у нас скандинавском стиле. Общая площадь постройки — 61,5 кв. м. Внутри — две спальни, кухня-столовая. Также есть просторная терраса. Дом — деревянный, крыша — из черепицы. Из коммуникаций есть электричество, вода, канализация (местная). Газ — рядом. Дом построен в 2019 году, в объявлении написано, что здесь еще никто не жил.





Участок — 15 соток. Ровный, квадратный, крайний в товариществе. Со стороны деревни круглый год обеспечены хорошие подъездные пути.

Дача находится в СТ «Генетик», которое примыкает к деревне Ружамполь, Дзержинский район. В километре от товарищества — станция электрички Бережа. Еще один плюс — рядом есть лес и водоем.













Дача в 22 км от МКАД за 34 тысячи долларов

Общая площадь дома — 62,3 кв. м. Представляет собой каркасник с крышей из ондулина, построенный в 2015 году. В доме есть электричество, вода (сезонная), канализация (местная). Отопление не предусмотрено, но есть камин. Внутри в доме — гостиная, оборудованная кухня, две спальни, санузел. Для отдыха на свежем воздухе построена крытая терраса с зоной барбекю.









Участок — 5,45 сотки с молодыми плодовыми деревьями и кустарниками, собственным прудом и хозпостройками. За забором — еще один водоем.

Дача находится в небольшом СТ «Агротехник», Минский район. В ста метрах от дома — лес с родником. Водоемы для купания и рыбалки — в пяти минутах езды на машине либо 15 минутах на велосипеде.













Дача в 22,9 км от МКАД за 34 700 долларов

Этот дом — гораздо больше предыдущих вариантов, его общая площадь — 125,6 кв. м. Дом — кирпичный, утепленный, крыша — шифер. Построен в 1995 году, а в прошлом проведена реконструкция и капитальный ремонт. В доме есть электричество, вода, канализация (местная). Сделана разводка под стиральную машину и бойлер. Установлена новая сантехника (унитаз, душевая кабина, умывальник), а также кухонный гарнитур. Отопление — печное, плюс дополнительно предусмотрено электрическое (конвектор).









На первом этаже дома — открытая терраса, а также кухня, санузел, жилая комната и гостиная с печью-камином. На мансардном этаже — жилая комната. Также есть подвал и гараж для хранения садового инвентаря.

Участок — 6,63 сотки, ровный, правильной формы. Посажены плодовые деревья, кустарники, цветы. Рядом — лес, на въезде в товарищество есть водоем. Другие водоемы — в 1,6 км, а в 2,5 км — исток реки Западная Березина.

Дача находится в СТ «Тонус», д. Турковщина, Воложинский район. В деревне есть остановка маршруток, а в нескольких километрах — железнодорожная станция Радошковичи, откуда курсирует автобус.









Дача в 43 км от МКАД за 35 тысяч долларов

Дача — небольшая, всего 31 кв. м. Построена в 2019 году из газосиликатного блока, крыша — из ондулина. Коммуникации введены в дом. Отопление — «теплый пол», кварцевые обогреватели, печь, камин. Мебель и бытовая техника — новые.





Участок — 5,08 сотки, по периметру огражден. Ухоженный, с цветочными клумбами и другими насаждениями.

Дача находится в СТ «Веснянка-2008», д. Пралески, Молодечненский район. В объявлении написано, что «станция электрички — в шаговой доступности, хорошие подъездные пути».

















Дача в 2 км от МКАД за 39 тысяч долларов

Общая площадь дома — 51,9 кв. м. Построен в 1982 году из профилированного бруса, обшит сайдингом, крыша — шифер. Подходит для круглогодичного проживания. Отопление — электричеством, вода — скважина, канализация — местная. Возможна продажа вместе с мебелью.









На участке площадью 5,47 сотки расположены крытая терраса из бруса (50 кв. м) с зоной барбекю и пати-зоной на крыше, бассейн и джакузи (50% готовности), хозпостройка (18 кв. м), туалет. Участок огорожен со всех сторон, по периметру участка установлены четыре видеокамеры. На задней стороне подготовлено место под застройку дома большего размера с гаражом. Освещение на всем участке.

Дача находится в СТ «Текстильщик-1», Минский район. В 600 м от дома — остановка общественного транспорта. В пешей доступности — крупные магазины, включая строительный.













Дача в 22 км от МКАД за 39 600 долларов

Общая площадь дачного дома — 100 «квадратов». Построен из сруба в 2015 году, крыша — из шифера, утеплена. Электричество есть (медные провода, новые автоматы), отопление — электрическое (батареи плюс водяной «теплый пол»), вода — центральный водопровод (круглогодично) плюс сезонная вода, канализация — местная. Установлен бойлер на 150 л.





Участок — 5,8 сотки. Рядом — лес.

Дача находится в СТ «Полиграфист», Минский район. Недалеко — остановка маршруток.













Дача в 20 км от МКАД за 39 900 долларов

Общая площадь дома — 114 кв. м. Построен в 2018 году из дерева, обшит вагонкой и блокхаусом, крыша — еврошифер. Отопление в доме — электрическое, вода — центральная сезонная, канализация — местная. На первом этаже в доме расположены кухня-гостиная, две спальни, санузел, кладовка.





Площадь участка — 9,81 сотки. Есть хозпостройка, растут плодородные деревья и кустарники.

Дача расположена в д. Селище, Минский район. В деревню ходит общественный транспорт. Рядом — лес.











