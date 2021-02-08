Причина в проводке? В Минске дотла сгорел автомобиль - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сообщение о возгорании Citroen C5 напротив здания по проспекту Рокоссовского, 110 поступило в 14:40. Сотрудники МЧС прибыли к месту вызова через 10 минут, к тому моменту автомобиль почти сгорел.

"Никто не пострадал. Причина устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки", - сказали в пресс-службе МЧС Минска.

На тушение пожара прибыли сразу два экипажа спасателей. С огнем удалось справиться за минуту.

На кадрах видно, что пожар охватил моторный отсек, полностью сгорел салон, от огня сильно пострадало и лакокрасочное покрытие.

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