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Причина в проводке? В Минске дотла сгорел автомобиль - видео
08.02.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сообщение о возгорании Citroen C5 напротив здания по проспекту Рокоссовского, 110 поступило в 14:40. Сотрудники МЧС прибыли к месту вызова через 10 минут, к тому моменту автомобиль почти сгорел.
"Никто не пострадал. Причина устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки", - сказали в пресс-службе МЧС Минска.
На тушение пожара прибыли сразу два экипажа спасателей. С огнем удалось справиться за минуту.
На кадрах видно, что пожар охватил моторный отсек, полностью сгорел салон, от огня сильно пострадало и лакокрасочное покрытие.
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