«Сняли штаны. Кто-то из них кричал: «Зовите «петуха». Молодечненец за события 9 августа получил 3,5 года

Источник материала: Салiдарнасць

В суде мужчина рассказал, как в милиции его угрожали изнасиловать. И обратился к силовикам практически теми же словами, за которые его судили.

Жителя Молодечно Вадима Гурмана приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает Правозащитный центр Весна .





Фото Настасьи Уткиной, rh.by

Согласно обвинению, на акции 9 августа Вадим Гурман «выкрикивал лозунги, провоцировал граждан на активные действия, а также угрожал насилием милиционерам». На суде свидетели-милиционеры заявили, что слышали от Гурмана оскорбления, как он «заводил толпу, провоцировал агрессию, выкрикивал угрозы».

Вадим Гурман признал вину лишь в участии в акции, однако заявил, что милиционерам не угрожал. Также он опроверг утверждения, что был 9 августа пьян.

— Я видел, что на площади пожилые люди, женщины, подростки — люди разных возрастов. А они стоят шаренгой с дубинками, будто собираются разгонять. Это меня возмутило. Вышел между людьми и милиционерами, чтобы высказать свое мнение. Не видел никакой агрессии от людей. Поднял руки вверх, чтобы показать милиционерам, что у меня нет оружия, — приводит слова Гурмана в суде Региональная газета .





Фото Настасьи Уткиной, rh.by

Парень также рассказал, что после задержания их избивали в РОВД.

— Били не только меня, еще моих друзей. Я слышал крики людей. Трое или четверо избивали парня, который сначала молчал, стиснув зубы. Нам задавали странные вопросы, я ничего не понимал. Вроде, кто и сколько нам заплатил, кто координатор. Ничего не понимал, с меня сняли штаны, с друга — шорты. Тыкали дубинками в одно место, говорили, что отобьют яйца. Кто-то из них кричал: «Зовите «петуха».

Гурман вспоминал, что они лежали во внутреннем дворике РОВД около шести часов. Его избивали ногами, чтобы он подписал протокол.

Заявление по фактам избиения в Следственный комитет он не подавал, но их написали его друзья, которые также были избиты. Гурман давал показания в качестве свидетеля по заявлениям друзей.

— Следователь сказала, что не сможет завести уголовное дело на сотрудников. Она же сказала, что камеры в РОВД в те дни были отключены.

Адвокат обвиняемого заявила, что уголовное дело Гурмана политизировано. По ее словам, обвинение неточное, а вина Гурмана не доказана по обоим статьям. Адвокат указала, что лозунги «Жыве Беларусь!», «Милиция с народом!» — не преступные.

Вадим Гурман в последнем слове просил суд не наказывать его строго, так как скоро у них в семье должна родиться двойня. Он напомнил, что 9 августа не прятал свое лицо за маской и потом не скрывался от правосудия и полностью признал свою вину по ст. 342. Он также обратился к пострадавшим милиционерам.

— Наверное, сделаю неправильно, но процитирую свою фразу, которую сказал тогда на площади Ленина. У вас есть семьи. Как вы в дальнейшем будете смотреть им в глаза, когда избивали людей? Я повторюсь: как вы сегодня вечером, каждый из вас, сотрудников МВД, придете к своим семьям? Ладно жена, но ребенок спросит: «Папа, что ты сделал сегодня на работе?» А вы ответите честно и правдиво, что сегодня посадили невиновного человека и разрушили его семью? Думаю, не один из вас не ответит правду.

Судья Молодечненского районого суда Ольга Дубовик признала Гурмана виновным в нарушении общественного порядка (часть 1 статья 342) и угрозе убийством (статья 364) и приговорила к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Также Гурман должен выплатить компенсации морального вреда четырем милиционерам — Дмитрию Смоленскому, Павлу Синявскому, Вадиму Лазарю и Александру Терентьеву по 500 рублей каждому.