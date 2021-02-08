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Xiaomi запатентовала смартфон с 3D-камерой
Источник материала: Onliner
В документах Всемирной организации интеллектуальной собственности ресурс
У смартфона полностью безрамочный экран, фронтальной камеры нет — возможно, она расположена под дисплеем. Самое интересное находится на задней крышке. Там четыре камеры, которые разместили по углам аппарата. Они должны создавать трехмерные фотографии и видео.
Раньше другие производители уже выпускали смартфоны с 3D-камерами, но большого распространения и успеха они не получили. Возможно, сейчас Xiaomi хочет вновь прощупать рынок.
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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