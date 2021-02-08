Xiaomi запатентовала смартфон с 3D-камерой

Источник материала: Onliner В документах Всемирной организации интеллектуальной собственности ресурс LetsGoDigital обнаружил патентную заявку от Xiaomi на смартфон с 3D-камерой. Подробности сообщает Gizmochina.

У смартфона полностью безрамочный экран, фронтальной камеры нет — возможно, она расположена под дисплеем. Самое интересное находится на задней крышке. Там четыре камеры, которые разместили по углам аппарата. Они должны создавать трехмерные фотографии и видео.





Раньше другие производители уже выпускали смартфоны с 3D-камерами, но большого распространения и успеха они не получили. Возможно, сейчас Xiaomi хочет вновь прощупать рынок.