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Xiaomi запатентовала смартфон с 3D-камерой

08.02.2021 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В документах Всемирной организации интеллектуальной собственности ресурс LetsGoDigital обнаружил патентную заявку от Xiaomi на смартфон с 3D-камерой. Подробности сообщает Gizmochina.

У смартфона полностью безрамочный экран, фронтальной камеры нет — возможно, она расположена под дисплеем. Самое интересное находится на задней крышке. Там четыре камеры, которые разместили по углам аппарата. Они должны создавать трехмерные фотографии и видео.

Xiaomi запатентовала смартфон с 3D-камерой

Раньше другие производители уже выпускали смартфоны с 3D-камерами, но большого распространения и успеха они не получили. Возможно, сейчас Xiaomi хочет вновь прощупать рынок.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB международная версия (серый)
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Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
709 р.
46 предложений
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB международная версия (черный)
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Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Смартфон Xiaomi Redmi 9A 2GB/32GB международная версия (серый)
31 отзыв
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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В документах Всемирной организации интеллектуальной собственности ресурс LetsGoDigital обнаружил патентную заявку от Xiaomi на смартфон с 3D-камерой. Подробности сообщает...
 
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