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Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске около двадцати иностранцев судят за «неповиновение». Узнали, что случилось Судя по расписанию, дела разбирают быстро: 5−10 минут на каждый процесс.

Информация о судах над иностранцами появилась в телеграм-канале «Списки задержанных». Среди заседаний, которые 8 февраля проходят в суде Октябрьского района Минска, около двадцати — процессы над иностранцами.Помощник председателя судапояснила, что судят их за нарушение режима самоизоляции.Судя по расписанию, дела разбирают быстро: 5−10 минут на каждый процесс.Наказывают, уточнила собеседница, только штрафами.Напомним, с 9 апреля 2020 года за нарушение правил поведения в самоизоляции предусмотрен штраф от 2 до 50 базовых величин (от 58 до 1450 рублей) или административный арест. В отношении нарушителя составляют административный протокол по статье 23.4 КоАП Беларуси.