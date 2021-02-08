Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снегопад, порывистый ветер, метель и мороз. Прогноз погоды на 9 февраля Во вторник будет облачно. На большей части страны – снег.

Завтра, 9 февраля, будет ненастно. Такую погоду сформируют активные атмосферные фронты от циклона с центром над территорией Украины. Ожидается сильный ветер и снег.Во вторник облачно. На большей части страны – снег. Ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине осадки будут сильными. Метель, на дорогах гололедица, возможны заносы. Влажность до 80%. Ветер восточный порывистый. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем существенно не изменится.К утру температура повсеместно до -12°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках – от -6°C мороза по Брестской области до -10°C – по Витебской. К вечеру снова по всей стране – в районе -12°C.В среду облачно с прояснениями. Кратковременный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура ночью -12°C...-18°C, при прояснениях до -20°C мороза. Днем -8°C…-15°C. В четверг вновь ожидаются сильный снег, метель и снежные заносы. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, утром и днем порывистый. Ночью -11°C…-18°C, при прояснениях до -22°C. Днем -8°C…-14°C мороза, по югу до -5°C.