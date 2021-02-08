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«Если они и дальше будут делать это такими темпами, то через месяц-другой уже не резервы, банковская система рухнет»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Ну, то есть, взял в долг у белорусских банков и предприятий огромную на самом деле сумму. Потому что 600 миллионов – это сопоставимо с тем, что, бывало, продавали на внутреннем рынке за целый год. Вот как в 2019, когда за внутренние валютные облигации Минфин выручил 750 миллионов долларов. А случалось, что и за год столько не продавали, потому что, ну, откуда ж у белорусских банков возьмется столько денег. За восемь месяцев прошлого года, к примеру, они заняли внутри страны меньше, чем 300 миллионов. А в этом году, получается, за один месяц вдвое больше.
Можно было бы, конечно, порадоваться тому, как много в стране лишних денег и как много людей, которые готовы поделиться этими деньгами с государством. Но есть один малюсенький нюанс. В буквальном смысле малюсенький. Из всех этих сотен миллионов на биржу, то есть свободный рынок, где сделка является результатом взаимного непротивления сторон, поступили облигации всего лишь на 200.000 долларов. А все остальное, видимо, продано в рамках двухсторонних сделок. Вот, если ты белорусское государство, и у тебя есть внеэкономические способы стимулирования внутреннего спроса, то ты можешь хоть кирпич продать, хоть валютные облигации Минфина.
Минфин, конечно, не говорит, за чей счет был устроен этот банкет, но я почему-то практически уверен, что покупали эти облигации в основном банки. В самом деле, ну не тракторный же завод их купил. Тракторному заводу сначала пришлось бы денег из бюджета выдать, а в бюджете денег и так мало.
Вот на фоне оттока депозитов и падения прибыли у белорусских банков власти решили одномоментно изъять из банковской системы больше 600 миллионов. Ну, а что делать? Государству деньги нужнее. Ему надо долги отдавать, спасать убыточные заводы от банкротства.
У крупнейших заводов сейчас долгов, которые они не могут оплатить, если не займут заново, накопилось на 8-9 миллиардов долларов? Вот размещение валютных облигаций в январе – это, похоже такой способ реструктуризации долгов государства и заводов. Раз из-за границы денег не дают, так государство решило поискать эти деньги там, где они плохо лежат. То есть, в основном на банковских депозитах. Ну, а что? У народа же денег много. Валютные депозиты населения на начало года составляли 4,6 миллиарда долларов. Еще 1,2 миллиарда население держит на текущих счетах. И, спрашивается, зачем им столько? Все равно же на ерунду какую-нибудь потратят. А БМЗ и Гродно Азоту кто поможет?
Но, что характерно, несмотря на грандиозный успех минфиновской сделки, за январь золотовалютные резервы Нацбанка все равно упали на 265 миллионов долларов. Потому что, с одной стороны, надо долги отдавать, а с другой – неблагодарный народец не верит в белорусский рубль и скупил валюты на 154 миллиона. Это я, собственно, к чему? Во-первых, если бы продажи облигаций не было, то резервы бы не упали, а обрушились миллионов на 600-700 примерно. А во-вторых, в феврале или марте денег у государства не прибавится. А значит, январский трюк придется повторить. Ну, или найти другие способы законного изъятия денег у банков. А если они и дальше будут делать это такими темпами, то через месяц-другой уже не резервы, банковская система рухнет.
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«Если они и дальше будут делать это такими темпами, то через месяц-другой уже не резервы, банковская система рухнет»
Государство решило поискать деньги на банковских депозитах.
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