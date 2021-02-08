Белорусские правозащитники признали политзаключенным блогера Павла Спирина

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенным блогера Павла Спирина, которого Минский городской суд 5 февраля приговорил к четырем с половиной годам колонии по статье о разжигании вражды. Соответствующее заявление опубликовано на правозащитном сайте spring96.org.





Отмечено, что в прошлом году блогер заявил о намерении стать кандидатом в президенты, однако ЦИК отказал его инициативной группе в регистрации. Впоследствии Спирин стал доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской.

«Павел Спирин допустил резкие высказывания в отношении А.Лукашенко в своем выступлении на заседании ЦИК, которое транслировалось в прямом эфире, что могло стать одной из причин преследования», — обратили внимание правозащитники. Они отметили, что в 2019 году его фильм «Грань» был внесен в республиканский список экстремистских материалов, но дело в связи с этим фильмом было возбуждено только после активного участия блогера в предвыборной кампании 2020 года.

Спирина задержали 4 сентября, освободили спустя три дня, а затем снова задержали 9 сентября — после выхода нового ролика. Ему выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности). Социальной группой, в отношении которой разжигалась вражда, по версии обвинения, была «иная группа лиц, объединенных по признаку профессиональной принадлежности, а именно работники прокуратуры, судьи, депутаты, высшие должностные лица Республики Беларусь, сотрудники милиции, сотрудники ОМОН и даже министр внутренних дел Республики Беларусь».

«Мы считаем, что приговор Павлу Спирину является недопустимым ограничением свободы выражения мнения, который создает новые опасные формы преследования граждан за публичную критику деятельности государственных органов и представителей власти, — говорится в заявлении. — В связи с этим мы отмечаем, что представители государственных органов, и органов милиции в частности, не являются отдельной социальной группой, а уголовная ответственность за разжигание вражды в первую очередь должна предотвращать разжигание вражды в отношении уязвимых групп общества, а никак не представителей власти, государственных органов, и милиции в частности».

Правозащитники требуют от властей отменить приговор и освободить Спирина, а также «немедленно освободить всех политзаключенных, граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны».

Документ подписали правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский документационный центр, организации «Хьюман константа», «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Белорусская ассоциация журналистов.

На сегодняшний день в Беларуси политзаключенными признаны 228 человек.