ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Маск запустил биткойн за отметку в $44 тыс.

08.02.2021 18:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Биткойн в ходе торговой сессии достиг отметки в $44,802 тыс., обновив исторический максимум благодаря отчетности производителя электромобилей и батарей Tesla, которой руководит миллиардер Илон Маск.

Компания опубликовала отчетность, сообщив, что инвестировала 1,5 млрд долларов в криптовалюту биткойн.

«Более того, мы планируем начать использовать биткойн в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем», - говорится в отчете компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По состоянию на 18:00 биткойн по данным Coindesk торгуется у отметки $43,677 тыс.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биткойн в ходе торговой сессии достиг отметки в $44,802 тыс., обновив исторический максимум благодаря отчетности производителя электромобилей и батарей Tesla, которой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Снегопад, порывистый ветер, метель и мороз. Прогноз погоды на 9 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by