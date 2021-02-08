ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Румас нашелся в Лондоне

08.02.2021 18:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Экс-премьер Беларуси Сергей Румас, от которого на прошедших президентских выборах летом 2020 года ждали перехода в стан оппозиции, отыскался в Лондоне на фоне сообщений об аресте его близких друзей/знакомых по Туровскому молочному комбинату и не только.

Накануне прошел слух, что Румас задержан, но потом выяснилось, что он вовсе не в Беларуси, поскольку уехал на день рождению к одному из двух старших сыновей или в Италию, или в Великобританию.

Сегодня Румас пал под настойчивостью прессы и ответил на звонок журналиста Нашей Нивы. Оказалось, что он все-таки в Лондоне навещает старшего сына Валерия, работающего помощником главы Лондонского филиала российской инвестиционной компании VTB Capital.

«Я не буду давать никаких комментариев, извините. Вы услышали, что я жив, не арестован, но ничего комментировать не буду. Спасибо, что беспокоитесь», - вежливо отмахнулся от расспросов Румас.

Но упрямые телеграм-каналы утверждают, что дело на Румаса заведено. При этом, связано оно не столько с печальными финансовыми результатами Туровского молочного комбината, сколько именно с политической активностью бывшего банкира и премьера.

Вряд ли стоит ждать, что Румас каким-то образом вольется в/возглавит команду Латушко (хотя нынче всяко может быть – даже подброшенная монета может в воздухе повиснуть). Скорее, под политической активностью подразумеваются дальнейшие действия пожизненного протеже Румаса - Михаила Мясниковича, известного своими политическими чутьем и полигамией.

На первых президентских выборах независимой Беларуси Мясникович был главой штаба Кебича, но после первого тура понял, к чему идет дело и переобулся в воздухе, за что был назначен главой администрации Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-премьер Беларуси Сергей Румас, от которого на прошедших президентских выборах летом 2020 года ждали перехода в стан оппозиции, отыскался в Лондоне на фоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сняли штаны. Кто-то из них кричал: «Зовите «петуха». Молодечненец за события 9 августа получил 3,5 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by