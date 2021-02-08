ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь увеличит поставки сельхозпродукции в страны ЕАЭС

08.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить экспорт сельхозпродукции в страны ЕАЭС планирует в этом году Беларусь. Ставка делается не на новую продукцию, а на полюбившиеся товары, передает телеканал «МИР 24».

«Эти страны и сами вкладывают в развитие сельского хозяйства. Но мы еще видим ниши, которые необходимо будет заполнить нашим белорусским качественным продовольствием. Кроме того, особый упор будет сделан на развитие торгово-экономических отношений с Китайской Народной Республикой», – рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

По прогнозам специалистов, экспорт молока, мяса, зерновых и других позиций должен вырасти более чем на 4% по сравнению с прошлым годом. Ожидаемая сумма превысит 6 миллиардов долларов. В Минсельхозпроде отметили, что страна готова ввести маркировку молочной продукции в рамках ЕАЭС к лету.

Аграрии открыли десятки новых рынков. Белорусские товары теперь покупают в Непале, Конго, Парагвае, Сомали.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт молока, мяса, зерновых и других товаров должен вырасти более чем на 4% по сравнению с прошлым годом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске около двадцати иностранцев судят за «неповиновение». Узнали, что случилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by