Беларусь увеличит поставки сельхозпродукции в страны ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить экспорт сельхозпродукции в страны ЕАЭС планирует в этом году Беларусь. Ставка делается не на новую продукцию, а на полюбившиеся товары, передает телеканал «МИР 24».

«Эти страны и сами вкладывают в развитие сельского хозяйства. Но мы еще видим ниши, которые необходимо будет заполнить нашим белорусским качественным продовольствием. Кроме того, особый упор будет сделан на развитие торгово-экономических отношений с Китайской Народной Республикой», – рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

По прогнозам специалистов, экспорт молока, мяса, зерновых и других позиций должен вырасти более чем на 4% по сравнению с прошлым годом. Ожидаемая сумма превысит 6 миллиардов долларов. В Минсельхозпроде отметили, что страна готова ввести маркировку молочной продукции в рамках ЕАЭС к лету.

Аграрии открыли десятки новых рынков. Белорусские товары теперь покупают в Непале, Конго, Парагвае, Сомали.