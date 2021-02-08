|
Беларусь увеличит поставки сельхозпродукции в страны ЕАЭС
08.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увеличить экспорт сельхозпродукции в страны ЕАЭС планирует в этом году Беларусь. Ставка делается не на новую продукцию, а на полюбившиеся товары, передает телеканал «МИР 24».
По прогнозам специалистов, экспорт молока, мяса, зерновых и других позиций должен вырасти более чем на 4% по сравнению с прошлым годом. Ожидаемая сумма превысит 6 миллиардов долларов. В Минсельхозпроде отметили, что страна готова ввести маркировку молочной продукции в рамках ЕАЭС к лету.
Аграрии открыли десятки новых рынков. Белорусские товары теперь покупают в Непале, Конго, Парагвае, Сомали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт молока, мяса, зерновых и других товаров должен вырасти более чем на 4% по сравнению с прошлым годом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)