Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин. Криптовалюта взлетела выше $44 000









Tesla также указала, что планирует принимать биткоины в качестве формы оплаты.





"В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не требуются нам для поддержания достаточного уровня ликвидности", – говорится в сообщении.





В рамках этой политики производитель электромобилей может инвестировать часть денег в альтернативные резервные активы, в том числе цифровые активы, золото и так далее.





"Мы верим, что наш запас биткоинов высоколиквиден. Однако цифровые активы могут столкнуться с волатильностью рыночных цен", – отметили в компании.





После обнародования этой информации, цена биткоина выросла на 13%, превысив $44 700.







