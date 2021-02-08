Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мухин: соцопрос ― это "козырь в рукаве" накануне Всебелорусского собрания

В понедельник Александр Лукашенко, раскрыл некоторые подробности проведенного в стране социологического исследования, назвав его "глубоким изучением настроений в нашем обществе", в опросе приняли участие 10 тысяч белорусов ― "в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей", - отметил он.

Соцопросы существуют не только для снятия и фиксирования общественного мнения, но и для его формирования и направления в нужное русло, отметил российский политолог Алексей Мухин в комментарии на радио Sputnik в связи с проводившимся в Беларуси социологическим исследованием накануне Всебелорусского народного собрания.

"Александр Лукашенко заинтересован в том, чтобы Всебелорусское собрание воспринималось как полномочный, если хотите, околоконституционный орган, потому что пока он конституционным не является. Но для того, чтобы его решения воспринимались всерьез, а в обществе существуют определенные сомнения на этот счет, использовалось то, что практикуется и в России, открытые и закрытые социологические опросы, на базе которых власть основывает свои решения", ― полагает Мухин.

По словам эксперта, Александр Лукашенко принял на вооружение модель действий Владимира Путина, которую тот использует уже достаточно давно, "чтобы в дальнейшем иметь в запасе или в рукаве козырь общественного мнения, в соответствии с которым он будет выстраивать свою деятельность уже на базе Всебелорусского собрания". Меж тем обстановку в Беларуси накануне этого события политический эксперт расценивает как тревожную.

"Возможно, у Александра Лукашенко сложилось впечатление, что гроза миновала, но ни ЕС, ни США и их элиты не признают его президентом, и это создает международную коллизию, разрешить которую без участия России никак невозможно", ― добавляет Мухин.

Эксперт отмечает, что президентские полномочия Александра Лукашенко двумя основными партнерами ― Россией и Китаем, однако Россия по сути выступает единственным союзником, поскольку у Китая достаточно своих проблем и он может развернуться в выборе союзников на 180 градусов.

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