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Путин захватил украинские госдачи в Крыму и построил там себе очередную резиденцию

08.02.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Путин захватил украинские госдачи в Крыму и построил там себе очередную резиденцию

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  • 8.02.2021, 18:24
  • 1,362
Путин захватил украинские госдачи в Крыму и построил там себе очередную резиденцию
иллюстрационное Фото: rfe/rl graphics

Поселок полностью скрыт за шестиметровым забором и включен в километровую охраняемую зону.

После оккупации Крыма россияне на территории двух украинских государственных дач в поселке Олива, между Форосом и Алупкой, построили резиденцию для своего президента Путина. Издание Крым.Реалии сняло видеосюжет об этом объекте, пишет liga.net.

До Путина, когда там отдыхали украинские президенты Кучма, Ющенко, дача была видна с трассы, говорят местные жители. Сейчас комплекс полностью скрыт за шестиметровым забором. На горы, расположенные над дачей, никого не пускают, дроны — глушат. В море, по словам местных, видели военных водолазов.

На территории дач 6 и 8 Государственного управления делами Украины для Путина построили бассейны, сделали спортзал для занятий дзюдо, вертолетную площадку, строят ледовый каток.


Соседи Путина в крымском поселке Олива — бывший премьер Дмитрий Медведев и директор ФСБ Александр Бортников. Причем последний занял санаторий украинского олигарха Игоря Коломойского.

Поселок вместе с дачами включили в километровую охраняемую зону, из-за чего местные жители, по их словам, не имеют возможности по российским законам переоформить имущественные документы, в том числе на землю, у них до сих пор украинские документы. Несколько жителей Оливы подали на Россию иск в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 19 января организация российского оппозиционера Алексея Навального выпустила фильм-расследование о "дворце Путина" в поселке Прасковеевка у Геленджика за $3,5 млрд.

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Поселок полностью скрыт за шестиметровым забором и включен в километровую охраняемую зону.
 
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