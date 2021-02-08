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Это когда-нибудь закончится? В некоторых домах Минска до вечера не будет горячей воды и отопления

08.02.2021 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Кажется, мы все уже стали привыкать к тому, что по всей Беларуси постоянно случаются коммунальные ЧП. Очередное произошло сегодня в Ленинском районе: без отопления и горячей воды остались 7 жилых домов и одно административное здание на улице Плеханова, еще 11 жилых домов — на улице Карла Маркса. В первом случае всему виной повреждение теплосети, во втором — квартальных сетей. В «Минскэнерго» обещают к вечеру вернуть людям тепло.

На улице Плеханова специалисты уже работают над устранением проблемы. Ориентировочно горячая вода и отопление вернутся в дома в 21:00. На улице Карла Маркса энергетики начали раскопки места повреждения для установления и устранения причин. Здесь жильцам, возможно, придется ждать горячих батарей и воды до 23:59.

 
 
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Кажется, мы все уже стали привыкать к тому, что по всей Беларуси постоянно случаются коммунальные ЧП. Очередное произошло сегодня в Ленинском районе: без отопления...
 
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