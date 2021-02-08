Это когда-нибудь закончится? В некоторых домах Минска до вечера не будет горячей воды и отопления

Источник материала: Onliner

Кажется, мы все уже стали привыкать к тому, что по всей Беларуси постоянно случаются коммунальные ЧП. Очередное произошло сегодня в Ленинском районе: без отопления и горячей воды остались 7 жилых домов и одно административное здание на улице Плеханова, еще 11 жилых домов — на улице Карла Маркса. В первом случае всему виной повреждение теплосети, во втором — квартальных сетей. В «Минскэнерго» обещают к вечеру вернуть людям тепло.

На улице Плеханова специалисты уже работают над устранением проблемы. Ориентировочно горячая вода и отопление вернутся в дома в 21:00. На улице Карла Маркса энергетики начали раскопки места повреждения для установления и устранения причин. Здесь жильцам, возможно, придется ждать горячих батарей и воды до 23:59.