Во дворе дома в Шумилинском районе погиб 16-летний подросток

В Шумилинском районе смертельно травмирован подросток.





По данным областного УСК, днем 8 февраля 16-летний житель Шумилинского района работал во дворе дома. При использовании «болгарки», в последней лопнул диск, который травмировал его. За медицинской помощью обратилась мать подростка.

Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.