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Во дворе дома в Шумилинском районе погиб 16-летний подросток

08.02.2021 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Шумилинском районе смертельно травмирован подросток.

Во дворе дома в Шумилинском районе погиб 16-летний подросток

По данным областного УСК, днем 8 февраля 16-летний житель Шумилинского района работал во дворе дома. При использовании «болгарки», в последней лопнул диск, который травмировал его. За медицинской помощью обратилась мать подростка.

Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

 
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В Шумилинском районе смертельно травмирован подросток.
 
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