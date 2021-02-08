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Во дворе дома в Шумилинском районе погиб 16-летний подросток
Источник материала: Навiны
В Шумилинском районе смертельно травмирован подросток.
По данным областного УСК, днем 8 февраля 16-летний житель Шумилинского района работал во дворе дома. При использовании «болгарки», в последней лопнул диск, который травмировал его. За медицинской помощью обратилась мать подростка.
Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
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В Шумилинском районе смертельно травмирован подросток.
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