Второкурсницу лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета Полину Нитченко, уроженку Жодино, отчислили из вуза. Об этом девушка узнала, выйдя из витебского ИВС 1 февраля. В нем она провела 17 суток, а до этого получала штрафы по статье 23.34 КоАП за свою политическую активность.





пишет ex-press.by Уроженке Жодино Полине Нитченко 18 лет. В ВГМУ она поступила в 2019 году, набрав 354 балла,ex-press.by





— Я люблю естественные науки и хочу помогать людям, — так объяснила Полина выбор профессии.





Училась она не просто хорошо, а отлично, первые сессии сдала практически на одни девятки:





— Мне нравилась учеба, я действительно старалась учиться хорошо. В моей жизни и вообще в представлении о мире было все безоблачно и хорошо, но только до пандемии. Многое меня изумило, но особенно меня поразил парад, на который собрали пожилых людей, ветеранов. Тогда я поняла, что в нашей стране готовы пренебречь жизнями многих людей и делают это запросто.





В этом году 9 августа Полина пошла на выборы президента в первый раз — ей только весной исполнилось 18 лет.













— В день выборов было солнечно, настроение было почти хорошим от того, что все-таки еще хотелось верить в перемены, — говорит Полина.





А потом, увидев, как прошли выборы, узнав о многочисленных фальсификациях, девушка поняла, что чувствует себя обманутой не только она. В ее родном Жодино люди выходили на протестные акции, она увидела, как их много:





— Не могу молчать, возмущена этой несправедливостью, это и заставляло меня выходить на мирные акции.









В Витебске Полину Нитченко четыре раза судили по статье 23.34 КоАП. Первый раз — за участие в уличном шествии 20 сентября прошлого года. Второй — за студенческую акцию солидарности 26 октября, в которой ребята спели на улице возле университета «Перемен» Цоя. Штрафы в 44 базовые величины — такое наказание в общей сложности определил Полине суд.





15 января Полину снова задержали и осудили на 7 суток ареста за участие в видеообращении студентов Витебска против насилия после выборов. Этот ролик они записали еще в октябре прошлого года.





22 января Полина должна была выйти на свободу, но в ИВС прошел еще один суд — и судья Владимир Цариков наказал ее еще 10 сутками ареста за участие в цепи солидарности в поддержку студентов-политзаключенных.





20 января Полина должна была сдать экзамен по гистологии — последний в зимней сессии, но так как находилась в ИВС, не смогла на него прийти. 1 февраля успешную студентку отчислили за неявку всего лишь на один экзамен.





— Меня отчислили за протестные взгляды. Хотя при этом администрация вуза действовала по закону, в соответствии с Кодексом об образовании. Три выговора — это отчисление, — говорит Полина. — Хотя я так и не поняла, какие правонарушения я совершила, чьи права нарушила. Пока я видела, как нарушались мои права. Я очень хочу вернуться к учебе. И хочу учиться в Беларуси.





Администрация вуза не учла обращение студентов и преподавателей, которые просили дать возможность Полине сдать последний экзамен.





фото и видео Валентины Викторовой