Снимавшего пранк 20-летнего блогера приняли за реального грабителя и застрелили

Источник материала: KYKY

В США возле парка развлечений в Нэшвилле застрелили 20-летнего ютуб-блогера Тимоти Уилкса. Об этом пишет The Washington Post.

Выстрел произвел 23-летний Дэвид Старнс-младший. Он объяснил свой поступок самообороной.

Уилкс и его приятель хотели снять для ютуб-канала шуточное видео, прикинувшись грабителями. Они решили разыграть группу молодых людей, стаявшую у парка развлечений, и подошли к ним, держа в руках ножки для разделки мяса.

Старнс принял происходящее за реальное нападение и открыл огонь — так Уилкс получил смертельное ранение. Прибывших на место полицейских Старнс заверил, что не подозревал, что его пытались разыграть.

Полиция ведет расследование, обвинения стрелку пока не предъявлены.