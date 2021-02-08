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Снимавшего пранк 20-летнего блогера приняли за реального грабителя и застрелили

08.02.2021 18:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В США возле парка развлечений в Нэшвилле застрелили 20-летнего ютуб-блогера Тимоти Уилкса. Об этом пишет The Washington Post.

Выстрел произвел 23-летний Дэвид Старнс-младший. Он объяснил свой поступок самообороной.

Уилкс и его приятель хотели снять для ютуб-канала шуточное видео, прикинувшись грабителями. Они решили разыграть группу молодых людей, стаявшую у парка развлечений, и подошли к ним, держа в руках ножки для разделки мяса.

Старнс принял происходящее за реальное нападение и открыл огонь — так Уилкс получил смертельное ранение. Прибывших на место полицейских Старнс заверил, что не подозревал, что его пытались разыграть.

Полиция ведет расследование, обвинения стрелку пока не предъявлены.

 
 
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В США возле парка развлечений в Нэшвилле застрелили 20-летнего ютуб-блогера Тимоти Уилкса. Об этом пишет The Washington Post. Выстрел произвел 23-летний Дэвид...
 
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