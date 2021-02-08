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Снимавшего пранк 20-летнего блогера приняли за реального грабителя и застрелили
Источник материала: KYKY>
В США возле парка развлечений в Нэшвилле застрелили 20-летнего ютуб-блогера Тимоти Уилкса. Об этом
Выстрел произвел 23-летний Дэвид Старнс-младший. Он объяснил свой поступок самообороной.
Уилкс и его приятель хотели снять для ютуб-канала шуточное видео, прикинувшись грабителями. Они решили разыграть группу молодых людей, стаявшую у парка развлечений, и подошли к ним, держа в руках ножки для разделки мяса.
Старнс принял происходящее за реальное нападение и открыл огонь — так Уилкс получил смертельное ранение. Прибывших на место полицейских Старнс заверил, что не подозревал, что его пытались разыграть.
Полиция ведет расследование, обвинения стрелку пока не предъявлены.
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В США возле парка развлечений в Нэшвилле застрелили 20-летнего ютуб-блогера Тимоти Уилкса. Об этом пишет The Washington Post. Выстрел произвел 23-летний Дэвид...
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