Пустыня на лыжне: облако пыли из Сахары припорошило горнолыжный склон

Источник материала: Sputnik Беларусь

Частицы песка окрасили склоны Пиренейских гор. Песок прилетел и на горнолыжный курорт в Андорре, гости курорта сняли на видео, как он выглядит.

Облако песка добралось от Сахары до Европы, из-за дождя песчаные частички осели. Причем, не только в Андорре, песок также добрался до Каталонии, Балеарских островов и Валенсии. Подобное можно было наблюдать также на юге Франции и в Швейцарии.

Это распространенное явление, но сформировавшееся в этом году облако – одно из самых больших среди тех, что достигали Европы в последние годы.

Смотрите на видео, как выглядели склоны горнолыжного курорта, припорошенные Сахарой.

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