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Собчак об актрисе Саше Бортич: «Будут стирать из эфиров людей, которые не испугались высказаться»

08.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О том, что общего у кремлевского кукловода и голливудского продюсера.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировал скандал, в центре которого оказалась уроженка Беларуси, звезда «Холопа» и «Полицейского с Рублевки» Саша Бортич после участия в несогласованной акции протеста в поддержку политика Алексея Навального.

«Расплата за публичную поддержку протеста не заставила себя ждать, — пишет Ксения Собчак. — Актрису Сашу Бортич вырезали из промо ТНТ».

Телеведущая также вспомнила, что актрису Варвашу Шмыкову удалили с сайта Центра им. Мейерхольда, а разговор Навального с горе-отравителем Кудрявцевым заблокировал Ютуб.

«Знаете, в чем сходство происходящего с движением #metoo? Что общего у кремлевского кукловода и голливудского продюсера? — задается вопросом Ксения Собчак. — Оба жаждут увидеть покорность в глазах любого ныне живущего. Когда вместо покорности они видят вызов, то стремятся всеми силами подавить. Начинающей актрисе они угрожают вечной невостребованностью в профессии, пожизненным баном. Подобно голливудским сластолюбцам кремлевские продюсеры будут стирать из эфиров публичных людей, которые не испугались высказать собственное мнение.

В этом абсолютном политическом харассменте #metoo обретает новый смысл».

23, 31 января и 2 февраля в Москве и ряде других городов РФ прошли несогласованные акции протеста в поддержку Навального.

Актриса Саша Бортич известна свое активной гражданской позицией. Она также неоднократно поддерживала белорусов в их борьбе с режимом.

Собчак об актрисе Саше Бортич: «Будут стирать из эфиров людей, которые не испугались высказаться»

 
 
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О том, что общего у кремлевского кукловода и голливудского продюсера.
 
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