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Могилевчанина осудили на семь лет колонии за приготовление к массовым беспорядкам

08.02.2021 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жителя Могилева Алексея Мельникова 8 февраля осудили на 7 лет колонии усиленного режима и оштрафовали на 1450 рублей по обвинению в подготовке к участию в массовых беспорядках с насилием над людьми, погромам, вооруженному сопротивлению властям, а также в незаконных действиях с огнестрельным оружием и устройствами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

Могилевчанина осудили на семь лет колонии за приготовление к массовым беспорядкам

Дело расследовало Главное управление Следственного комитета. Рассматривалось оно в закрытом режиме Октябрьским судом Могилева под председательством судьи Ольги Заречнюк. Почему процесс был закрыт — неизвестно. Обвиняемый находился под стражей.

Подсудимый заявил журналистам, что наказание было назначено по требованию государственного обвинения, а сам он не признал вину в подготовке беспорядков и признал частично в хранении оружия. Он заявил, что не собирался совершать инкриминируемое преступление. Мельников считает приговор суровым, охарактеризовал его как «охоту на ведьм». Он собирается подать апелляцию.

Мельникова задержали 9 августа 2020 года. В сообщении Генеральной прокуратуры говорилось, что обвиняемый собирался присоединиться к противоправной деятельности, вдохновленной обращениями в социальных сетях. Для этого изготовил не менее пяти самодельных приспособлений, приобрел нож, похожий на холодное оружие, а также другие средства и орудия преступления.

При обыске у него обнаружили петарды, три самодельных зажигательных устройства с дымообразующими пиротехническими веществами, а также нож. Эти предметы он скрытно пытался перевести из Могилева в Минск для «непосредственного личного участия в массовых беспорядках». Кроме того, дома у подсудимого было обнаружено изготовленное им двуствольное огнестрельное оружие.

О Мельникове мало что известно. В соцсетях на фотографиях он позирует с ножами. Имеет прозвище «Леха Терминатор».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Жителя Могилева Алексея Мельникова 8 февраля осудили на 7 лет колонии усиленного режима и оштрафовали на 1450 рублей по обвинению в подготовке к участию в массовых...
 
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