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Помните кота Василия из зоомагазина «Природа»? Теперь он там работает

08.02.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный на весь Минск кот Василий, о котором мы уже писали, продолжает радовать посетителей и работников зоомагазина «Природа».

Корреспондент агентства «Минск-Новости» посмотрел, как черный пушистик живет сейчас, и узнал, не стал ли он ловить мышей.

— Ну что вы, какие мыши! — воскликнули работники магазина. И добавили с улыбкой: — Василий здесь ни в чем не нуждается. Никаких проблем у него нет. Он ведь у нас звезда Instagram (посмотреть его фото можно здесь. — Прим. авт.), можно сказать, работает рекламной моделью. Свой хлеб отрабатывает на все сто.

А где же сам кот? Без подсказки искал бы его очень долго, ведь он в любой угол мог забиться. Оказалось, усатый подремывал себе в лежанке. Да еще в том месте, где реализуют корма и аксессуары для собак и кошек. Будить спящего не стал, решил пообщаться с продавцом.



— Это не единственное место, где Василий предпочитает отдыхать, — рассказывает Валентина Ивановна. — Любит птичек посмотреть на окне, погреться на батарее, посидеть на клетке или примоститься возле аквариума. Владения у него большие.

— По-прежнему спокойный кот?

— Удивляюсь его терпению. Когда к нему подходят посетители, агрессию не проявляет, разрешает себя погладить. Правда, может скрыться с глаз, увильнуть, если что-то не нравится. Иногда покупатели спрашивают, что любит кот. Некоторые угощают его кормом. Василий от лакомств не отказывается, даже если что-то из пищи не понравится, из уважения пробует.



Тем временем звезда Instagram проснулся, зевнул, потянулся. Не обращая внимания на меня, Василий спрыгнул на пол и хозяйской походкой прошел пару метров. После ловко запрыгнул на клетку, где стоит миска с кормом, и принялся есть. Ну а я не стал мешать его трапезе и удалился.
 
Теги: Минск
 
 
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Известный на весь Минск кот Василий, о котором мы уже писали, продолжает радовать посетителей и работников зоомагазина «Природа».
 
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