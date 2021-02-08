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Скандал: Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов

08.02.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Германия, Швеция и Польша приняли решение о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитические ведомства стран.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Ранее в феврале Россия объявила о высылке иностранных дипломатов. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.
 
 
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Германия, Швеция и Польша приняли решение о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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