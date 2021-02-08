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Сербская мафия под видом ультрас готовила покушение на президента Вучича

08.02.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Злоумышленники действовали под видом группировки фанатов футбольного клуба "Партизан".

Сербская мафия под видом ультрас готовила покушение на президента Вучича
Начальник управления сербской криминальной полиции Богдан Пушич сообщил, что мафия готовила покушение на президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает местное издание Pink.
 
По его словам, нападение готовилось в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде 27 января.

Местные силовики получили информацию о подготовке покушения, и меры безопасности были усилены. Их во время мероприятия обеспечивали 850 спецназовцев.
 
Злоумышленники действовали под видом группировки фанатов футбольного клуба "Партизан". Правоохранители 4 февраля в Белграде задержали 17 членов группы в ходе спецоперации.

По данным МВД, в квартирах, которые принадлежат группировке, найдены две снайперские винтовки. Задержанных обвиняют в убийствах, похищениях, вымогательстве и торговле наркотиками. При этом окончательно подтвержденных данных о причастности задержанных к покушению на Вучича пока не поступало. На данный момент идет следствие.
 
 
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Злоумышленники действовали под видом группировки фанатов футбольного клуба "Партизан".
 
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