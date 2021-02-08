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Канопацкая не понимает, почему оппозиция отказалась от участия в ВНС

08.02.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вся страна понимает, а экс-депутат и экс-кандидат в президенты -- нет.



Анна Канопацкая рассказала Onliner, что она пойдет на Всебелорусское собрание. А еще добавила, что не понимает представителей оппозиции, которые отказались последовать ее примеру.

— Да, я получала приглашение. Иду на ВНС, чтобы использовать его как площадку для обсуждения международных отношений и изменений в конституции. Я хочу поднять вопрос о людях, которые находятся в тюрьмах, обсудить национальные символы.

— Ваши коллеги из оппозиционных партий отказываются участвовать в собрании. По их мнению, ВНС не представляет интересы народа. Ваше мнение?

— Это собрание, безусловно, не представляет интересы белорусского народа. Но это не значит, что его нельзя использовать как площадку, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют общество. Если представители маргинальной оппозиции не могут взять на себя ответственность и сказать свою точку зрения… Значит, такая у нас оппозиция, которая прячется за женскими плечами.

Анна Канопацкая тут, естественно, лукавит. Потому что оппозиция для начала диалога выдвинула требование освобождения политзаключенных. И только Канопацкая решила воспользоваться тем, что тяжеловесы политического противостояния за решеткой либо в вынужденной эмиграции и продвигает себя. Впрочем, уже по ходу избирательной кампании у многих возникло сомнение, можно ли относить Анну Канопацкую к оппозиции. Многие даже сравнивают ее роль с ролью Жириновского в российской политике. 
 
 
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Вся страна понимает, а экс-депутат и экс-кандидат в президенты -- нет.
 
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