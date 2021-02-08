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Что будет с организмом, если есть миндаль каждый день?

08.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет с организмом, если есть миндаль каждый день?

Диетолог и доктор медицинских наук Синтия Сасс рассказала порталу Health об изменениях, которые могут произойти с организмом, если регулярно употреблять миндаль, пишет РИА «Новости».

1. Содержит питательные вещества и антиоксиданты. Четверть стакана орехов (или 23 ореха) содержат 4 г клетчатки – 13% от дневной нормы, половину дневной нормы витамина Е, 6 г растительного белка, железо, витамин B, калий, магний и полезные для сердца жиры.

Витамин Е действует как антиоксидант – защищает клетки от повреждений, а это основная причина преждевременного старения и заболеваний. Еще данный витамин уменьшает воспаление, помогая расширять кровеносные сосуды для улучшения кровотока, а также поддерживает иммунитет.

Магний важен для здоровья костей и мозга, сна и настроения, артериального давления и регуляции уровня сахара в крови.

2. Нормализуется давление и снижается уровень холестерина. Согласно результатам последних исследований, орех снижает уровень плохого холестерина и нормализует артериальное давление. Достаточно в день съедать 40 г миндаля.

3. Благоприятно влияет на работу кишечника. Как выяснили ученые, миндаль выступает пищей для полезных бактерий в кишечнике. В 2019 году группа студентов употребляла миндаль 8 недель каждый день. После окончания эксперимента специалисты заметили, что у молодых людей в развитии микробиома кишечника произошли изменения – увеличилось количество бактерий, положительно влияющих на регуляцию холестерина и инсулин.

4. Помогает похудеть. Доказано, что регулярное употребление миндаля уменьшает объем талии и снижает индекс массы тела. Сочетание растительных белков, клетчатки и полезных жиров в орехе повышает чувство сытости.

5. Замедляет старение кожи. Миндаль помогает бороться со старением кожи. Во время исследования женщин в постменопаузе разделили на две группы. Первая 16 недель употребляла 20% дневных калорий в виде миндаля, а другая не меняла привычный рацион. В итоге выяснилось, что у любительниц миндаля уменьшилась выраженность и ширина морщин, по сравнению с теми, кто орех не ел.

Фото: Bought from Melica, fotolia

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Диетолог и доктор медицинских наук Синтия Сасс рассказала порталу Health об изменениях, которые могут произойти с организмом, если регулярно употреблять...
 
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