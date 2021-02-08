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В Минске стартовал этап городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

08.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске стартовал этап городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

Сегодня в Минске стартовал двадцать третий этап городских соревнований по хоккею «Золотая шайба».

Будущие хоккейные звезды определяют сильнейших в дивизионе «А» младшей возрастной группы. В финал вышли девять лучших команд – они представляют все районы Минска. В матче открытия хоккеисты Октябрьского района обыграли команду Советского – 22:0.

Лучшие команды городского этапа представят Минск в республиканском турнире. Для юных хоккеистов «Золотая шайба» – это не только увлекательные соревнования, но и реальный шанс заявить о себе и попасть в специализированные хоккейные школы.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске стартовал двадцать третий этап городских соревнований по хоккею «Золотая шайба». Будущие хоккейные звезды определяют сильнейших в дивизионе «А»...
 
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