Филиал 4-й городской поликлиники открылся в микрорайоне Лебяжий

Источник материала: ОНТ

В микрорайоне Лебяжий в жилом комплексе «Лазурит» начала работать амбулатория, которая является филиалом 4-й городской поликлиники, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».







Новое учреждение здравоохранения – это полноценная мини-поликлиника. Здесь будут вести прием терапевты, педиатры, хирурги. В амбулатории имеются возможности для проведения физиотерапевтического лечения, а также есть кабинеты для лабораторных и рентгенологических исследований взрослых и детей.





Мини-поликлиника готова к обслуживанию более 23 тыс. человек и рассчитана на 250 посещений в смену.

Фото: Telegram-канал «Минск. Официально»

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