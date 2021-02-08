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Филиал 4-й городской поликлиники открылся в микрорайоне Лебяжий
Источник материала: ОНТ
В микрорайоне Лебяжий в жилом комплексе «Лазурит» начала работать амбулатория, которая является филиалом 4-й городской поликлиники,
Новое учреждение здравоохранения – это полноценная мини-поликлиника. Здесь будут вести прием терапевты, педиатры, хирурги. В амбулатории имеются возможности для проведения физиотерапевтического лечения, а также есть кабинеты для лабораторных и рентгенологических исследований взрослых и детей.
Мини-поликлиника готова к обслуживанию более 23 тыс. человек и рассчитана на 250 посещений в смену.
Фото: Telegram-канал «Минск. Официально»
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В микрорайоне Лебяжий в жилом комплексе «Лазурит» начала работать амбулатория, которая является филиалом 4-й городской поликлиники, сообщается в Telegram-канале...
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