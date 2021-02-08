|
Подросток работал с «болгаркой» и погиб из-за травмы от лопнувшего диска
Источник материала: ОНТ
В Шумилинском районе смертельно травмирован подросток,
Сегодня днем, по данным следствия, 16-летний подросток, житель Шумилинского района, работал во дворе дома. Во время использования «болгарки» в ней лопнул диск и травмировал подростка. Его мать обратилась за медицинской помощью. Но спасти парня не удалось – он умер в машине скорой помощи.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Проводится проверка.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Шумилинском районе смертельно травмирован подросток, сообщается в Telegram-канале СК. Сегодня днем, по данным следствия, 16-летний подросток, житель Шумилинского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)