Подросток работал с «болгаркой» и погиб из-за травмы от лопнувшего диска

Источник материала: ОНТ

В Шумилинском районе смертельно травмирован подросток, сообщается в Telegram-канале СК.

Сегодня днем, по данным следствия, 16-летний подросток, житель Шумилинского района, работал во дворе дома. Во время использования «болгарки» в ней лопнул диск и травмировал подростка. Его мать обратилась за медицинской помощью. Но спасти парня не удалось – он умер в машине скорой помощи.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Проводится проверка.

Фото: БЕЛТА

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