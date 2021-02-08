ВНС-2021: Как проводился опрос перед форумом?

Источник материала: ОНТ

В основу выступления Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании лягут результаты большого социсследования, которое провели по всей стране в два этапа.

Данные, полученные в ходе социсследования, сейчас обрабатываются. Результатов пока не знает никто. Но как проводился сам опрос? Мы спросили экспертов, задействованных в этой социологической кампании.

Екатерина Речиц, кандидат юридический наук: «Принцип анонимности однозначно соблюдался на всех этапах проведения этого исследования. По завершении опроса, конверты запечатывались, никто из команд, проводивших опрос в конкретной организации, не видел ответов респондентов. Все анкеты клались в отдельную стопку вне доступа участников проведения самого опроса. Конверт опечатывался. При этом никаких личных данных на анкетах респонденты не ставили».

Сергей Модин, волонтёр, участник социологического исследования: «Это откровенные высказывания по широкому спектру вопросов социальной политики, по политическим процессам, поэтому это очень полезный инструмент для принятия решений. Каждый человек отвечал на вопросы по своему усмотрению без участия администрации или руководства. Люди даже благодарили, что у нас есть такая форма связи».

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