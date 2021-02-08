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ВНС-2021: Как проводился опрос перед форумом?
Источник материала: ОНТ
В основу выступления Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании лягут результаты большого социсследования, которое провели по всей стране в два этапа.
Данные, полученные в ходе социсследования, сейчас обрабатываются. Результатов пока не знает никто. Но как проводился сам опрос? Мы спросили экспертов, задействованных в этой социологической кампании.
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В основу выступления Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании лягут результаты большого социсследования, которое провели по всей стране в два...
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