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Федерация профсоюзов Беларуси отправила коллегиальное письмо в Совет Европейского союза

08.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Федерация профсоюзов Беларуси отправила коллегиальное письмо в Совет Европейского союза

Экономический шантаж и нарушение прав трудящихся не допустимы. Федерация профсоюзов Беларуси сегодня отправила коллегиальное письмо в Совет Европейского союза.

В обращении говорится: санкции в отношении нашей страны не обоснованы и грубо нарушают международное право. От таких двойных стандартов пострадают тысячи трудящихся. Под открытым письмом подписались более миллиона белорусов. 

Требования белорусских трудящихся поддержали крупнейшие политические партии страны, а также международные профсоюзные объединения. Сегодня письмо почтой отправили в Брюссель. В Федерации профсоюзов надеются, что такое открытое обращение станет шагом к диалогу.

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Экономический шантаж и нарушение прав трудящихся не допустимы. Федерация профсоюзов Беларуси сегодня отправила коллегиальное письмо в Совет Европейского союза....
 
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