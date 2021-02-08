Федерация профсоюзов Беларуси отправила коллегиальное письмо в Совет Европейского союза

Источник материала: ОНТ

Экономический шантаж и нарушение прав трудящихся не допустимы. Федерация профсоюзов Беларуси сегодня отправила коллегиальное письмо в Совет Европейского союза.

В обращении говорится: санкции в отношении нашей страны не обоснованы и грубо нарушают международное право. От таких двойных стандартов пострадают тысячи трудящихся. Под открытым письмом подписались более миллиона белорусов.

Требования белорусских трудящихся поддержали крупнейшие политические партии страны, а также международные профсоюзные объединения. Сегодня письмо почтой отправили в Брюссель. В Федерации профсоюзов надеются, что такое открытое обращение станет шагом к диалогу.

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